Парламент Італії висловив довіру уряду

Таке рішення було ухвалене після того, як колишній прем’єр, лідер правоцентристів, які беруть участь у правлячій коаліції, Сильвіо Берлусконі кардинально змінив свою позицію, заявивши, що його партія підтримає кабінет Летти, повідомляє Радіо Свобода.

Напередодні п’ять членів італійського кабінету міністрів з партії Берлусконі «Народ свободи» оголосили про вихід з уряду. Водночас, чільні представники цієї партії заявили, що мають намір підтримати Летту.

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Відзначається, що суперечки всередині правлячої коаліції загострилися після того, як у серпні суд в Італії підтвердив вирок колишньому прем’єрові Берлусконі за обвинуваченням в ухилянні від сплати податків.

Нинішній коаліційний уряд Італії був сформований через два місяці після парламентських виборів, які пройшли у лютому цього року і на яких жодна з партій не здобула переконливої перемоги.