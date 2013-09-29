Берлусконі закликає до якнайшвидшого проведення в Італії нових виборів

«Єдиний вихід - переконано виступити на виборах. Всі опитування свідчать, що ми переможемо», - підкреслив Берлусконі під час телефонного зв'язку зі своїми прихильниками в Неаполі.

«Я не втомлююся боротися, я готовий відновити боротьбу. Після 59 безсонних ночей я, нарешті, проспав 10 годин», - поділився екс-прем'єр, який сьогодні відзначає 77-річчя, передає ІТАР-ТАСС.

У суботу він закликав п'ять міністрів зі своєї партії подати у відставку. Формальною причиною для цього він назвав те, що на останньому засіданні Ради міністрів не було прийнято рішення про відстрочення підвищення податку на додану вартість (на один відсоток до 22 відсотків), хоча про цей крок вже було оголошено раніше. Засіданню передувала заява парламентаріїв НС про вихід із законодавчої асамблеї. Вони у свою чергу, протестують проти процедури виключення зі спеціальної комісії сенату Берлусконі, остаточного засудженого за фінансове шахрайство.

При цьому Берлусконі заперечує твердження його супротивників, що він спровокував урядову кризу з власних інтересів.

«Мої особисті проблеми ніколи не мали впливу на мої політичні рішення. Все, що я роблю продиктовано інтересами країни», - сказав політик, якого попереду чекає ще як мінімум два судові процеси. По одному із справи - про використання послуг неповнолітніх повій - первинна судова інстанція вже призначила йому покарання у вигляді 7 років в'язниці і довічної заборони на керівну діяльність.

На думку місцевих спостерігачів, про те, що Берлусконі готується до нових виборів, свідчить недавнє перейменування НС в партію під назвою «Вперед, Італіє». При цьому і президент республіки Джорджо Наполітано, і провідні промисловці, і економісти вважають варіант чергових виборів після менш ніж піврічного останнього голосування вкрай небажаним.