У Великій Британії хочуть вилучити з присяги у суді клятву на Біблії
15:27, 06 жовтня 2013Світ
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Судді Великої Британії запропонували вилучити клятву на Біблії з церемонії складання присяги у суді через побоювання, що свідки і обвинувачені не сприймають клятву серйозно
Британський суд може лишитися без Біблій / Фото: glagol.in.ua
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на британську газету Daily Mail.
"Я пропоную вилучити святі книги з процесу. Натомість люди мають показати, що вони дійсно розуміють, що їх можуть відправити до в'язниці, якщо вони скажуть неправду", — сказав суддя Ієн Абрахамс з Брістоля.
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Замість клятви на Біблії свідки зможуть пообіцяти говорити правду без згадки Бога.
Члени Асоціації суддів, яка об'єднує 23 тисячі засідателів, обговорять пропозицію в Кардіффі 19 жовтня. У разі схвалення вона надійде на розгляд до Міністерства юстиції.
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