У Великій Британії хочуть вилучити з присяги у суді клятву на Біблії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на британську газету Daily Mail.

"Я пропоную вилучити святі книги з процесу. Натомість люди мають показати, що вони дійсно розуміють, що їх можуть відправити до в'язниці, якщо вони скажуть неправду", — сказав суддя Ієн Абрахамс з Брістоля.

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Замість клятви на Біблії свідки зможуть пообіцяти говорити правду без згадки Бога.

Члени Асоціації суддів, яка об'єднує 23 тисячі засідателів, обговорять пропозицію в Кардіффі 19 жовтня. У разі схвалення вона надійде на розгляд до Міністерства юстиції.