На автошоу в Мексиці машина-монстр переїхала глядачів (відео)

Жертвами стали 13 людей. Про це повідомили сьогодні представники влади.

Трагедія сталася на спеціально обладнаному оглядовому майданчику в той момент, коли "монстр" долав "перешкоду" з кількох непридатних до використання автомобілів. Потужна машина несподівано втратила керування і врізалася в огорожу, за якою знаходилися глядачі.

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За даними влади, кількість поранених досягла 70 осіб, 10 з них перебувають зараз у критичному стані.

Ще не висувалося офіційної версії про причини того, що сталося, водій "автомобіля - монстра" на час проведення слідства затриманий.

Трагічний інцидент трапився під час триденного фестивалю Чіуауа, який проводиться щорічно. Глядачам представляється авіаційне шоу, мотокрос, запуск повітряних куль і демонстрація "автомобілів- монстрів".

За матеріалами ІТАР-ТАРС