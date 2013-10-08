Президент Афганістану назвав військову операцію НАТО безрезультатною

Президент Афганістану Хамід Карзай розкритикував діяльність міжнародної коаліції військ під керівництвом НАТО, яка більше десяти років перебувала в країні, але так і не змогла налагодити роботу механізмів, що забезпечують безпеку в регіоні.

"У сфері безпеки вся діяльність НАТО завдала Афганістану безліч страждань, забрала безліч життів, але не дала результатів, тому що в країні як і раніше небезпечно", - заявив президент республіки. За його словами, сили альянсу неправильно оцінили ситуацію і замість ударів по базах терористів в Пакистані проводили рейди по афганських селах, повідомляє РІА Новости.

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"Я не відчуваю радості від того, що можу сказати: у нас буває безпечно. Це не те, чого ми домагалися. Ми хотіли убезпечити себе повністю і остаточно завершити війну з тероризмом", - повідомив Карзай, коментуючи намічене на кінець року виведення основного контингенту міжнародних військ.

Через півроку в Афганістані заплановано проведення президентських виборів. Карзай зобов'язаний поступитися місцем глави держави. Серед вже зареєстрованих кандидатів існують відмінності в підходах до діалогу з заходом, а також групами озброєних ісламістів всередині країни.