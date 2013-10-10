Президент Малаві розпустила уряд через розкрадання держкоштів

Вона пообіцяла, що найближчим часом збере новий уряд, повідомляє NEWSru.com з посиланням на Reuters.

"Новий кабінет міністрів буде оголошено в установленому порядку", - заявила президент Малаві, не вдаючись у подробиці.

Відомо, що причиною розпуску уряду послужив корупційний скандал, пов'язаний з чиновниками молодших посад, які підозрюються в отриманні хабарів.

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Близько 10 співробітників держапарату були заарештовані поліцією Малаві. Також у столиці країни Лілонгве пройшла невелика демонстрація, учасники якої закликали звільнити всіх міністрів, включаючи міністра фінансів.

Економіка Малаві перебуває в занепаді досить тривалий час. Так, країна змушена боротися з економічною кризою. Нещодавно в рамках цієї боротьби Джойс Банда продала за 15 мільйонів доларів президентський літак. Частину виручених коштів було витрачено на кукурудзу для майже 1,5 мільйонів голодуючих, а частину вкладено у власне виробництво овочів.

Крім того, Джойс Банда збиралася відмовитися від 60 лімузинів, показавши таким чином приклад економії. Жінка-президент була одним з гостей запрошених на 60-річчя правління королеви Великобританії Єлизавети II і планувала прибути на пишне торжество регулярним авіарейсом.

Джойс Банда, яка займала раніше пост віце-президента, прийняла присягу як глава держави після смерті в квітні нинішнього року від серцевого нападу президента Бінгу ва Мутаріка. Відтоді вона прагне налагодити відносини з міжнародними кредиторами і донорами, щоб переконати їх відновити фінансову підтримку.