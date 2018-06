Люксембург запідозрив Skype у співпраці зі спецслужбами США

Закони Люксембургу забороняють порушувати таємницю листування, не маючи відповідного дозволу від місцевого суду. За нехтування цією вимогою в країні передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Офіси Skype є в багатьох країнах світу, але штаб-квартира сервісу VoIP-телефонії знаходиться в Люксембурзі, пише Лента.ру з посиланням на The Guardian.

На тему: The Guardian буде і далі публікувати викриття від Сноудена

Про факт розслідування The Guardian дізналася від власних джерел, які газета не розкриває. Президент Національної комісії з захисту даних Жерар Ломмель відмовився прокоментувати ситуацію; від коментарів утрималися і представники корпорації Microsoft, яка володіє Skype.

Британська The Guardian припускає, що між урядом Люксембургу та американською владою може існувати угода про передачу інформації, про яку невідомо CNPD. У цьому випадку, навіть якщо факт "зливу" інформації з боку Skype буде встановлено, на сервіс не буде накладено жодних санкцій.

The Guardian, нагадаємо, стала одним з перших видань, що написали про запущену АНБ секретну програму PRISM. Програма передбачає збір даних, переданих користувачами за допомогою електронного зв'язку, для вивчення їх американською розвідкою. Документи про PRISM в розпорядження газети передав Едвард Сноуден.

Посилаючись на отримані від Сноудена відомості, The Guardian і The New York Times у липні написали, що Skype почав активно співпрацювати з АНБ в лютому 2011 року, тобто за декілька місяців до того, як сервіс купила корпорація Microsoft. Операція, сума якої склала 8,5 мільярда доларів США, була закрита в жовтні 2011 року.

У березня 2013 року «шпигунський» скандал навколо Skype розгорнувся в Росії. Тоді газета «Ведомости» написала, що в розпорядженні російських спецслужб є інструменти, що дозволяють читати передані по Skype повідомлення і прослуховувати розмови. Представники Skype повідомлення про прослуховування спростували.