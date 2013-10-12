Білорусь погасила близько $ 100 мільйонів боргу за кредитом МВФ

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві фінансів Білорусі.

«11 жовтня 2013 року Республіка Білорусь на виконання своїх зобов'язань по кредиту стенд-бай МВФ здійснила чергове погашення основного боргу у розмірі 64,7 млн СДР (еквівалентно 99,3 млн дол.)», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, попередній платіж МВФ у розмірі 83,9 млн дол. Білорусь здійснила 1 жовтня 2013 року. Всього з початку року виплати за кредитом МВФ досягли 1 млрд 304 млн дол.

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Нагадаємо, найбільші виплати у 2013 році припадають на квітень, червень і жовтень – в ці місяці Білорусь має виплатити по 175 млн СДР (близько 270 млн дол. за поточним курсом). Усього у 2013 році Білорусь має повернути МВФ 1,63 млрд дол.

Довідка УНІАН. П'ять траншів кредиту в рамках програми стенд-бай на 3,46 млрд дол. Білорусь одержала від МВФ в 2009-2010 роках. Основний пік виплати боргу припадає на 2013-2014 роки, коли країна має повернути велику частину позики.