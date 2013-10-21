Обама не дав впасти жінці, якій стало погано під час його промови

Президент США виступав сьогодні на галявині перед Білим домом з промовою про проблеми урядового інтернет-сайту healthcare.gov, який є одним із засобів, покликаних допомогти знайти медстраховку мільйонам незастрахованих американців, повідомляє РІА Новости.

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За традицією, президента оточувала група американців, спеціально запрошених для цього випадку. Під кінець промови Обами молода жінка в червоній сукні, що стояла за ним, відчула себе недобре і стала хитатися. Обама обернувся і підтримав її рукою.

”Я вас тримаю, все буде добре. Ось що буває, коли я говорю занадто довго”,- сказав президент. Жінці допомогли відійти вбік.

Пізніше Білий дім повідомив, що жінку звати Кармель Аллісон, вона страждає від діабету і вагітна, і входить до числа тих, кому покликана допомогти реформа охорони здоров`я.

Сама Аллісон написала у своєму акаунті в Twitter: ”Зі мною все гаразд, світе! Просто голова трохи закрутилася. Дякую @ BarackObama, що він мене підхопив!”.

У своїй промові Обама обіцяв незабаром виправити проблеми на сайті , який обійшовся в сотні мільйонів доларів і покликаний відігравати роль електронної біржі медичних страхових полісів. Багато користувачів скаржилися, що сайт, який відкрито 1 жовтня, працює з затримками.