Обама не дав впасти жінці, якій стало погано під час його промови
Президент США Барак Обама не дав впасти жінці, якій стало погано під час його промови про реформу охорони здоров`я.
Президент США виступав сьогодні на галявині перед Білим домом з промовою про проблеми урядового інтернет-сайту healthcare.gov, який є одним із засобів, покликаних допомогти знайти медстраховку мільйонам незастрахованих американців, повідомляє РІА Новости.
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За традицією, президента оточувала група американців, спеціально запрошених для цього випадку. Під кінець промови Обами молода жінка в червоній сукні, що стояла за ним, відчула себе недобре і стала хитатися. Обама обернувся і підтримав її рукою.
”Я вас тримаю, все буде добре. Ось що буває, коли я говорю занадто довго”,- сказав президент. Жінці допомогли відійти вбік.
Пізніше Білий дім повідомив, що жінку звати Кармель Аллісон, вона страждає від діабету і вагітна, і входить до числа тих, кому покликана допомогти реформа охорони здоров`я.
Сама Аллісон написала у своєму акаунті в Twitter: ”Зі мною все гаразд, світе! Просто голова трохи закрутилася. Дякую @ BarackObama, що він мене підхопив!”.
У своїй промові Обама обіцяв незабаром виправити проблеми на сайті , який обійшовся в сотні мільйонів доларів і покликаний відігравати роль електронної біржі медичних страхових полісів. Багато користувачів скаржилися, що сайт, який відкрито 1 жовтня, працює з затримками.