Онищенко вважає, що Росспоживнагляд працюватиме ефективно і без нього

При цьому Онищенко пообіцяв, що, незважаючи на те, що він пішов з поста у відомстві, спостерігатиме за його діяльністю, повідомляє РІА «Новости».

23 жовтня стало відомо, що Онищенка звільнено з посади глави Росспоживнагляду і призначено помічником прем'єр-міністра Росії.

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Виконуючим обов'язки керівника відомства стала заступник Онищенка Ганна Попова.

Помічник віце-прем'єра РФ Ольги Голодець Олексій Левченко заявив, що питання розформовування Росспоживнагляду не розглядається.

"Насправді, це не залежить від людини, хоча, можливо, якийсь елемент індивідуальності має. Існування того чи іншого відомства в нашій країні виникає з тих об'єктивних причин, які є на певному етапі розвитку суспільства", - сказав Онищенко в ефірі телеканалу "Дощ", відповідаючи на запитання, чи буде розформовано це наглядове відомство після його відставки.

"Оскільки я вже не в цьому відомстві, я не керуватиму, а спостерігатиму. Хоча це не юридичний термін, але, напевно, найвдаліший", - сказав Онищенко.