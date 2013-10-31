Майже 40 кг пороху вилучили у пасажира на Київському вокзалі в Москві

Майже 40 кілограмів пороху вилучили поліцейські в четвер у чоловіка на Київському вокзалі в Москві, повідомив РІА Новини представник прес -служби управління на транспорті МВС РФ по ЦФО.

"Тридцять першого жовтня на шлях № 14 Київського вокзалу Москви прибув потяг сполученням "Київ-Москва", в якому провідник одного з вагонів провіз речовина в банках чорного кольору зі станції Брянськ-Орловський. На станції Москва-Київська-Пасажирська він передав "посилку" знайомому, жителю столиці. Чоловік був затриманий співробітниками поліції і доставлений в чергову частину", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами , у затриманого виявили та вилучили сім картонних коробок , в яких знаходилися банки чорного кольору з речовиною.

Читайте також: Один з пасажирів автобуса, що слідував до Москви, віз гранату і тротилові шашки

"Як показала експертиза, вона є вибуховою речовиною метальної дії - бездимним піроксиліновий порохом, загальною вагою 39 кілограмів. Порох виготовлений заводським способом", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, щодо провідника і його спільника прийнято процесуальне рішення.