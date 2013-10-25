Один з пасажирів автобуса, що їхав до Москви, віз гранату і тротилові шашки

Поліцейські вилучили вибухівку та гранату у пасажира рейсового автобуса, що слідував до Москви з Нефтекумском , повідомив сьогодні ІТАР-ТАРС джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався напередодні вдень.

"У Іпатовському районі Ставропольського краю на 458-му км автодороги Астрахань-Ставрополь співробітники поліції в рейсовому автобусі затримали пасажира Казбулатова, у якого при огляді ручної поклажі вилучили гранату Ф-1 із запалом і дев'ять тротилових шашок загальною вагою 800 г. Джерело придбання встановлюється", - повідомив співрозмовник агентства.

Порушено кримінальну справу за статтею "Незаконне зберігання та перевезення зброї і вибухових речовин".

Нагадаємо, що 21 жовтня терористка -смертниця Наїда Асіялова підірвала себе в автобусі в Волгограді. В результаті теракту загинули шестеро людей, 55 постраждали, четверо з них літаком МНС були евакуйовані на лікування в московські клініки. У лікарнях залишається 31 постраждалий.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтями ч. 3 ст. 205 /терористичний акт/, ч. 2 ст. 105 /вбивство/, ст. 222 /незаконний обіг зброї/ КК РФ.