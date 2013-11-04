Ізраїль має намір відновити будівництво на Західному березі

Ізраїльська поселенська діяльність та її неприйняття палестинцями стали в 2010 році причиною зриву мирного процесу, який американським посередникам вдалося реанімувати три місяці тому. Палестинці кажуть про відсутність прогресу на переговорах і звинувачують Ізраїль у спробі виграти час для розширення присутності на Західному березі і в спірних районах Єрусалиму, де вже живуть понад півмільйона ізраїльтян, повідомляє РІА Новости.

Влада Ізраїлю опублікувала сповіщення про прийом заявок від потенційних підрядників на зведення 1 тисячі 31 одиниці житла - квартир або односімейних будинків - у різних поселеннях Західного берега. Ще 828 одиниць будуть будувати в Східному Єрусалимі.

"Тендер - це остання стадія перед початком будівництва. Через кілька місяців після публікації оголошень будуть обрані підрядники -переможці, які зможуть звернутися за дозволами на будівництво і ще через кілька тижнів або місяців приступити до робіт", - пояснила ізраїльська правозахисна організація "Шалом Ахшав" ("Світ зараз"), яка займається моніторингом поселенської діяльності .