Капітан затонулого у Таїланді порома зізнався, що був "під кайфом"
22:54, 04 листопада 2013Світ
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Капітан порома, що затонув у Таїланді, Саман Куанмианг зізнався, що незадовго до трагедії прийняв наркотики.
Капітан порома, що затонув у Таїланді, зізнався, що незадовго до трагедії прийняв наркотики / Фото : shipspotting.com
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на допиті він розповів, що через це збився з курсу і посадив судно на рифи.
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За словами капітана, він нічого не говорив пасажирам, щоб не було паніки, проте через 10 хвилин люди помітили самі, що пором почало затоплювати, передають місцеві ЗМІ. Капітан зник одразу після катастрофи у неділю, але вже сьогодні сам прийшов у поліцію.
За різними даними, загинули від 6 до 8 осіб. У лікарнях перебувають майже 20 постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, українців немає серед загиблих на затонулому поромі.
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