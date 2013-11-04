Капітан затонулого у Таїланді порома зізнався, що був "під кайфом"

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на допиті він розповів, що через це збився з курсу і посадив судно на рифи.

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За словами капітана, він нічого не говорив пасажирам, щоб не було паніки, проте через 10 хвилин люди помітили самі, що пором почало затоплювати, передають місцеві ЗМІ. Капітан зник одразу після катастрофи у неділю, але вже сьогодні сам прийшов у поліцію.

За різними даними, загинули від 6 до 8 осіб. У лікарнях перебувають майже 20 постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, українців немає серед загиблих на затонулому поромі.