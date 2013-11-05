Головне за день: огляд топ-новин

Україна підписала угоду з Chevron про видобування сланцевого газу

Україна підписала угоду про розділ продукції (УРП) з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка, за словами українських чиновників, має намір вкласти близько 10 млрд дол у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни.

Регіонали не голосуватимуть за законопроект Лабунською - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначає, що фракція не голосуватиме у нинішньому вигляді за внесений позафракційним депутатом Анжелікою Лабунською законопроект, який стосується лікування засуджених за кордоном.

Кравчук і Кучма вважають, що Україна заплатить високу ціну, якщо провалить асоціацію з ЄС

Колишні Президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма вважають, що Україна заплатить високу ціну, якщо не підпише Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

За словами Леоніда Кравчука, більшість українців виступають за євроінтеграцію країни, тому непідписання Угоди про асоціацію може призвести до розколу України.

При цьому колишній Президент України Кучма сказав: «За все потрібно платити. Потрібно платити за те, що ми не підписуємо угоду з Митним союзом, і наслідки ми вже відчуваємо. І я не знаю, яку ціну ми будемо платити, якщо не підпишемо Угоду з Європою у Вільнюсі".

Нафтогаз почав виплату боргу Газпрому

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з учорашнього дня приступила до виплати боргу в розмірі 882 млн дол російському газовому монополісту - компанії «Газпром», за спожитий у серпні 2013 природний газ.

Едуард Ставицький не уточнив кінцеву дату погашення боргу. При цьому він не уточнив обсяг перерахованих «Газпрому» коштів.

У той же час "Нафтогаз" вимагає від підприємств ТКЕ розрахуватися з боргами. Загальний борг підприємств теплоенергетики і теплоелектроцентралей становить 17 млрд грн.

У "Газпромі" про виплату боргу кажуть, що Україна виплатила менше 10% від необхідної суми.

«Насправді, за серпень «сльози» якісь надходять, але говорити, що розплатилися, поки і близько не можна», - сказав офіційний представник «Газпрому» Купріянов, відповідаючи на питання, в якому обсязі «Нафтогаз» сплатив борг у розмірі 882 млн дол за поставлений у серпні газ.

Держобвинувачення у "врадіївський справі": Дрижак дає неправдиві свідчення

Державне обвинувачення заявляє, що підсудний у "врадіївський справі" екс-капітан міліції Євген Дрижак дає в суді неправдиві свідчення.

Також сьогодні врадіївській жертві Ірині Крашковій дали другу групу інвалідності. Ірина пропускає постійно судові засідання через лікування на стаціонарі.

США підтримають Україну в переговорах з МВФ

США підтримають Україну в переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо відновлення співпраці та фінансування Києва в рамках нової кредитної програми, заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.

Гривня впала на міжбанку до рівня 8,22 грн за долар

У вівторок, 5 листопада, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара знизилися до 8,2100/8,2200 грн/дол. в порівнянні з 8,2080/8,2190 грн/дол. на 12:00.

Депутати не захотіли затверджувати порядок денний на тиждень

Верховна Рада України не затвердила порядок денний роботи на 5-8 листопада.

На підтримку цього питання проголосували лише 194 народних депутатів з 411, присутніх у сесійній залі.

Завтра у Києві відкриють станцію метро "Теремки"

Завтра, 6 листопада, о 10.45 у Києві за участю Президента Віктора Януковича та голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться урочисте відкриття станції метро «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії.

Індія запустила на орбіту Марса свій апарат

Ракета з першим індійським апаратом для вивчення Марса «Мангальян» стартувала з космодрому в 11:08 за київським часом.