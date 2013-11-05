Індія запустила на орбіту Марса свій апарат

Через 43 хвилини після старту апарат повинен відокремитися від третього ступеня; вихід на траєкторію польоту до Марса відбудеться 30 листопада. Подробиці передає Reuters.

Для запуску була використана ракета-носій PSLV, розроблена Індійським космічним агентством на початку 1990-х років. Циклограма польоту передбачала відділення першого ступеня на 112,75 секунді польоту, після чого з затримкою в 0,2 секунди включилися двигуни другого ступеня. На висоті близько 113 кілометрів було скинуто головний обтічник, а на 265 секунді відбулося відділення другого ступеня, повідомляє Lenta.ru.

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До цього моменту успішно включилися і відпрацювали двигуни третього ступеня, які відокремилися від ракети. Включення четвертого щаблю було заплановано на позначці 25 хвилин після старту і також пройшло відповідно до плану польоту.

Індія стала третьою після США і Росії країною, яка самостійно розробила і запустила до червоної планети дослідницький апарат. Маса супутника становить більше тонни, однак на частку наукової апаратури припадає всього 15 кілограм, решту становить паливо, окислювач і сам корпус «Мангальяна», відомого як Mars Orbiter Mission.