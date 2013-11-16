Інавгурацію нового президента Грузії планують відвідати 53 офіційних делегації
15:43, 16 листопада 2013Світ
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Президент Литви представлятиме не лише свою країну, але і Євросоюз.
Завтра у Маргвелашвілі інавгурація / Фото: tengrinews.kz
Завтра на інавгурацію нового Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі до Тбілісі прибуде 53 офіційних делегації, як від держав, так і від міжнародних організацій.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністра закордонних справ Грузії Майю Панджикідзе.
"Президент Литви представляє не лише свою країну, але й Євросоюз. Це дуже значуще перед Вільнюським самітом (28-29 листопада)", — сказала Панджикідзе.
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Кандидат від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Маргвелашвілі 27 жовтня здобув перемогу на президентських виборах у Грузії.
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