Інавгурацію нового президента Грузії планують відвідати 53 офіційних делегації

Завтра на інавгурацію нового Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі до Тбілісі прибуде 53 офіційних делегації, як від держав, так і від міжнародних організацій.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністра закордонних справ Грузії Майю Панджикідзе.

"Президент Литви представляє не лише свою країну, але й Євросоюз. Це дуже значуще перед Вільнюським самітом (28-29 листопада)", — сказала Панджикідзе.

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Кандидат від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Маргвелашвілі 27 жовтня здобув перемогу на президентських виборах у Грузії.