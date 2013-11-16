У Лівії армія штурмує базу повстанців

Лівійські військовослужбовці спільно з ополченцями почали штурм розташованої в Тріполі бази збройних повстанців, жертвами яких 15 листопада стали 45 учасників мирної демонстрації. Про це в суботу, 16 листопада, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Зараз у районі бази триває перестрілка. Військовослужбовець, що побажав залишитися невідомим, сказав журналістам, що урядові сили поки втратили одного бійця. Ще троє солдатів отримали поранення. Інформації про втрати бойовиків поки не надходило.

За даними Agence France-Presse, в суботу з передмістя лівійської столиці висунулися кілька вантажівок з підкріпленням для повстанців у Тріполі. Їх керівники ясно дали зрозуміти, що не збираються складати зброю.

Раніше прем'єр-міністр Лівії Алі Зейдан зажадав очистити Тріполі від збройних формувань і припинити будь зіткнення повстанців з урядовими військами й ополченням. За його словами, найближчі дні та години стануть визначальними для майбутнього країни та її народу.

Причиною штурму штаб-квартири послужив інцидент, що стався на сході Тріполі ввечері 15 листопада. Повстанці обстріляли багатотисячний натовп, що зібрався перед їх штаб-квартирою в знак протесту проти їх перебування в місті. За останніми даними, під обстрілом загинули не менше 45 демонстрантів, ще близько 400 людей отримали поранення.

Ситуація в Лівії залишається нестабільною з моменту повалення президента країни Муаммара Каддафі в 2011 році. Революційний рух, що підтримувався декількома західними державами, в тому числі Францією і США, після зміни влади розпався на декілька озброєних угруповань, багато з яких знаходяться в опозиції і до нового уряду, а також ворогують між собою.