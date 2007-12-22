Покрівельний мільярдер загинув при падінні даху

Голова найбільшої в США компанії з виробництва покрівельних матеріалів - Кен Хендрікс (Ken Hendricks) - загинув, впавши з даху свого недобудованого будинку, повідомляє з посиланням на CNN.

За словами родичів загиблого, 66-річний Кен Хендрікс у четвер увечері оглядав дах свого майбутнього особняка в місті Рок (Rock), штат Вісконсін. З невстановлених поки що причин, перекриття переломилися, і Хендрікс впав з великої висоти. З тяжкими травмами голови він був доставлений до лікарні, де помер непритомний у п`ятницю вранці.

Кен Хендрікс був засновником і беззмінним керівником компанії ABC Supply - найбільшого постачальника покрівельних матеріалів на американському ринку з обігом в 3 мільярди доларів. У списку найбагатших людей США, оприлюдненим у вересні 2007 року журналом The Forbes, Хендрікс займав 91-е місце з особистим статком в 3,5 мільярда доларів.