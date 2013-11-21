ЗМІ: Безпілотник США обстріляв школу в Пакистані, є жертви

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції.

За даними поліції, безпілотник випустив по будівлі навчального закладу не менше трьох ракет. В результаті загинули два викладача і три учні. Про інших постраждалих при авіаудар не повідомляється, повідомляє Lenta.ru.

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Офіційного коментаря з боку США не надходило. Тим часом анонімне джерело Reuters в американській розвідці повідомив, що за два дні до нальоту в семінарії був помічений терорист Сираджуддін Хаккані.

Напад стався на наступний день після того, як глава пакистанського зовнішньополітичного відомства Сартадж Азіз заявив, що США пообіцяли відмовитися від атак безпілотників на час переговорів Талібів з владою. Вашингтон цю інформацію не підтверджував.