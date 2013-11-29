ЗМІ: Канада дозволила США шпигувати за учасниками самітів G8 і G20

Про це з посиланням на секретні документи, передані колишнім співробітником АНБ Едвардом Сноуденом, повідомляє Лента.ру з посиланням на CBC.

Згідно з опублікованими матеріалами, в дні саміту «Великої вісімки» в Хантсвіллі і «Великої двадцятки» в Торонто американське консульство перетворилося на шпигунський центр.

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З документів неясно, хто саме був метою стеження і якого роду інформацію збирали спецслужби. Однак у них зазначено, що завданням АНБ було «надати підтримку високопоставленим політикам».

Американські спецслужби не тільки повідомили своїх канадських колег про стеження, але й проводили операцію в «тісній співпраці» з ними. Зокрема, вони координували свої дії з Канадським агентством з безпеки комунікацій (CSEC).

В уряді Канади від офіційних коментарів відмовилися, повідомляє Reuters.

У жовтні 2013 року Канадське агентства з безпеки комунікацій вже було піддано критиці через матеріали Сноудена. Тоді стало відомо, що CSEC вело спостереження за співробітниками міністерства енергетики Бразилії. Спецслужба збирала метадані про вхідні і вихідні дзвінки з телефонів міністерства енергетики. Публікація цих відомостей спричинила охолодження канадсько-бразильських відносин.

Раніше в пресі публікувалися матеріали про стеження за учасниками й інших зустрічей на вищому рівні. Зокрема, стало відомо, що АНБ і спецслужби Великобританії шпигували за гостями саміту G20 в Лондоні в 2009 році. Публікувалася інформація і про те, що американці намагалися прослухати телефонні розмови Дмитра Медведєва, коли він займав пост президента Росії.

Документи, передані Сноуденом пресі, вже неодноразово ставали причиною різних міжнародних скандалів. У їх центрі опинилися не тільки США, але і їх близькі партнери з розвідувальної програми, зокрема, Великобританія, Канада, Австралія і Норвегія. З'ясувалося, що американські спецслужби стежили як за лідерами держав, так і за сотнями тисяч рядових громадян.

Колишній співробітник ЦРУ і АНБ Едвард Сноуден передав пресі тисячі секретних документів Агентства національної безпеки на початку літа 2013 року. Першими були опубліковані відомості про стеження американської влади за інтернет-користувачами і іноземцями на території США. Сам Едвард Сноуден втік з Америки і отримав тимчасовий притулок у Росії.