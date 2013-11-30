У Шотландії поліцейський вертоліт впав на дах пабу

За їх даними, в результаті інциденту могли постраждати кілька людей. Точне число поранених не називається, про долю екіпажу вертольота поки що також невідомо, пише РІА Новости.

За інформацією Ассошіейтед Прес, при падінні вертольота вибуху або загоряння не сталося. Очевидці не повідомляють ні про пожежу, ні про задимлення, а лише про купу уламків і хмари пилу навколо пошкодженої будівлі пабу.

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Перший міністр Шотландії Алекс Салмонд попередив, що падіння поліцейського вертольота на дах паба в Глазго могло призвести до людських жертв.

"Враховуючи масштаб катастрофи, ми всі повинні бути готові до можливих жертв", - йдеться в заяві Салмонда

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон виступив зі словами підтримки. "Мої думки зараз з тими, кого зачепила аварія вертольота в Глазго, і зі співробітниками рятувальних служб, які працюють сьогодні ввечері", - заявив Кемерон в своєму мікроблозі в Twitter.

Як стало відомо, у вертольоті перебували двоє поліцейських і пілот цивільної авіації. За словами очевидців, багато людей, що знаходилися в пабі під час катастрофи, поки що не можуть вибратися з будівлі.

Паб "Клута" користується великою популярністю серед місцевих жителів. У п'ятницю ввечері там завжди збирається багато народу.