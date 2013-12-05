Названо причину смерті зірки "Форсажу" Пола Уокера

Про це повідомляє сайт телеканалу Sky News з посиланням на оприлюднені в середу результати розтину, передає РІА Новости.

Пол Уокер в суботу потрапив в ДТП у місті Санта-Кларита, розташованому на північ від Лос- Анджелеса, куди він приїхав для участі в автошоу, метою якого був збір коштів для допомоги постраждалим від тайфуну на Філіппінах. У момент аварії він їхав в автомобілі свого друга, який перебував за кермом. Як повідомляє агентство Ассошіейтед Прес, машина з незрозумілої причини втратила керованість, зачепила ліхтарний стовп, потім врізалася в дерево і зайнялася. Пол Уокер і його друг загинули на місці.

На тему: У ДТП загинув головний редактор «Церковної православної газети»

Тепер поліція має з'ясувати, що викликало ДТП. За попередніми даним , причиною стало перевищення швидкості.

Пол Уокер народився в 1973 році в місті Глендейл, штат Каліфорнія. Акторську кар'єру Уокер почав ще в ранньому дитинстві, коли знімався в різних рекламних роликах. У 1986 році він дебютував в кінематографі, зігравши невелику роль у фільмі жахів «Чудовисько в шафі» .

Всесвітня популярність прийшла до актора лише в 2001 році, коли він знявся в ролі вуличного гонщика Брайана О'Коннера у фільмі «Форсаж» (Fast and Furious). Після цього вийшло кілька продовжень фільму. Прем'єра останнього з них відбулася в 2013 році. У вересні цього року почалися зйомки сьомої частини фільму , вихід якого запланований на 2014 рік.