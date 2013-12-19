Баварське містечко позбавило Гітлера звання почесного громадянина з другої спроби

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

За це рішення проголосували всі члени міської ради. Раніше, тиждень тому, питання вже виносилося на голосування в раді. Тоді, однак, проти позбавлення Гітлера почесного звання висловилися рівно 50 відсотків членів ради, які заявили, що не мають права «переписувати історію». Результат голосування викликав протести місцевих мешканців, і питання було винесене на голосування повторно.

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Питання про позбавлення лідера нацистської Німеччини почесного статусу виник після того, як співробітник міського архіву виявив документи, що вказують на присудження цього статусу Гітлеру і президенту Веймарської республіки Паулю фон Гінденбургу, що призначив Гітлера рейхсканцлером в 1933 році.

Повідомлення про позбавлення Гітлера звання почесного громадянина регулярно надходять з різних міст не тільки в Німеччині, але і в інших країнах. Так, в 2012 році цього статусу його позбавили в рідному для нього австрійському місті Браунау.

Гітлер був оголошений почесним членом міста Дітрамсцелль в 1933 році. Всього в 1930-40-ті роки це звання було присвоєно йому більш ніж в чотирьох тисячах міст і сіл Німеччини. Після Другої світової війни більшість населених пунктів позбавили Гітлера статусу почесного громадянина, проте в деяких містах він все ще зберігає це звання.