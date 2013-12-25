Російські прикордонники затримали українських рибалок, обстрілявши їхній катер

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

У відомстві уточнили, що катер з громадянами України був затриманий російськими прикордонниками біля села Кучугури (РФ) учора, 24 грудня, під час проведення спільних з українськими прикордонниками «оперативно-профілактичних заходів по підтриманню сприятливого режиму плавання, недопущення браконьєрської діяльності і охорони морських біоресурсів в Азово-Керченському регіоні».

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«Троє жителів міста Керч, які вийшли на малому плавзасобі (катер «Орлан-2» типу Амбасадор) в Азовське море для вилову морепродуктів, незаконно перетнули розмежувальну лінію та були затримані прикордонниками суміжної сторони», - йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, «під час затримання громадяни України проігнорували сигнали щодо зупинки і попереджувальні постріли та зупинилися лише після одиночного пострілу в двигун катера». Самі рибалки в ході затримання не постраждали, запевнили у прикордонному відомстві.

«Під час попереднього огляду на борту знаходились приблизно 200 кг риби та знаряддя лову, навігаційний пристрій «Гармін». Порушники були затримані для складання процесуальних документів та прийняття правового рішення», - зазначається в повідомленні.

Суміжна сторона відразу після виявлення правопорушення та затримання громадян України проінформувала Держприкордонслужбу України, додали у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ.

25 грудня затримані громадяни були передані українській стороні. Представниками Держприкордонслужби України стосовно затриманих були складені протоколи адмінпровадження, йдеться в повідомленні.