Влада Сирії готова співпрацювати з повстанцями для боротьби з екстремістами

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем на зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє РИА Новости.

«Першочергове прагнення сирійського народу полягає в перемозі та протидії тероризму. Тому ми готові до співпраці з іншою стороною для досягнення цієї мети», - сказав міністр.

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Він додав, що сирійська влада продовжить використовувати Збройні сили для боротьби з терористами.

У Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між силами збройної опозиції і урядовими військами. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали понад 100 тисяч людей. Влада Сирії неодноразово заявляла, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.