У РФ пропонують створити "чорний список" вузів, які поширюють релігійний екстремізм

Депутати Держдуми пропонують владі скласти спеціальний перелік духовних вузів зарубіжних країн, в яких проповідують ідеї релігійного екстремізму і в яких не повинні навчатися студенти з Росії. Про це повідомив у вівторок на "Різдвяних парламентських зустрічах" перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Михайло Маркелов, пише РИА Новости.

"Ми наполягаємо на тому, що необхідно скласти перелік зарубіжних вузів, які дають релігійну освіту і, полишаючи які, молоді хлопці тут, в Росії, потім займаються протиправною діяльністю. Ази нетрадиційних форм тлумачення ісламу вони отримують в окремих навчальних закладах в Саудівській Аравії, Пакистані, Катарі, Туреччині, Єгипті - вузи ці відомі", - сказав Маркелов.

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На його думку, у впорядкуванні загальнофедерального списку нерекомендованих вузів повинні взяти участь представники Міносвіти і російських спецслужб. Як зазначив Маркелов, у разі появи цього документа тим студентам, які все-таки зважилися б відправитися на навчання в той чи інший вуз з "чорного списку", "в'їзд на територію Росії міг би бути обмежений". Втім, депутат обмовляється, що над конкретними санкціями потрібно ще подумати.

"Це превентивний захід, який дозволить якимось чином впорядкувати освіту, яку отримують наші люди, представники переважно кавказьких республік, їдучи за кордон", - зазначив Маркелов, виступаючи на секції Різдвяних читань, присвяченій темі "Духовно-моральне виховання у школі як профілактика релігійного екстремізму".

У свою чергу, як уточнив заступник голови думського комітету РИА Новости, в разі навчання студентів з Росії нетрадиційних форм ісламу "мова іде в більшій мірі про поширення салафізму". "Це сьогодні є реальною загрозою, тому що вільне тлумачення Корану якраз-таки призводить до того, що поповнюються ряди так званих "лісових братів", за рахунок молодих хлопців", - сказав він.