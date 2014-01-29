Шпигунство за громадянами ФРН може зашкодити співпраці з США - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в жорсткій і недвозначній формі застерегла США від подальших шпигунських акцій американських спецслужб, що контролюють особисті дані громадян, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Образ дій, коли мета виправдовує засоби, коли все, що можна здійснити технічно, таким чином і здійснюється, підриває довіру, сіє недовіру", - заявила вона 29 січня, виступаючи в бундестазі.

За словами голови уряду, "довіра - це суть співпраці з партнерами". У підсумку ж "безпеки стає не більше, а менше", констатувала Меркель.

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Одночасно вона застерегла від нанесення шкоди співпраці з США в інших областях, вказавши, що подібна позиція "ще ніколи не приводила до успіху". Тим самим канцлер відреагувала на ведуться зараз у ФРН дискусії про перспективи взаємодії з Вашингтоном і про доцільність підписання з Євросоюзом угоди про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі.

Меркель підтвердила готовність Німеччини збільшувати свою військову присутність в Африці. Це стосується Малі, в якому перебувають близько 100 німецьких солдатів.

Крім того, Німеччина має намір сприяти врегулюванню конфлікту в Центральноафриканській Республіці шляхом надання медичної допомоги, зазначила вона. "При цьому мова не йде про участь /німецьких солдат/ в бойових діях", - підкреслила Меркель.