Гачечиладзе починає голодування

Кандидат в президенти Грузії від об`єднаної опозиції Леван Гачечиладзе в середу, о 14.00 за місцевим часом, починає голодовку у приміщенні Громадського телебачення країни, вимагаючи призначення другого туру президентських виборів, повідомили у виборчому штабі кандидата.

"Кандидат від об`єднаної опозиції вимагає призначення другого туру президентських виборів і прямого ефіру грузинських телекомпаній", - сказав співробітник прес-служби Консервативної партії, що входить в об`єднану опозицію.

За його словами, можливо, до голодування приєднається брат кандидата в президенти, співак Гиоргій Гачечиладзе.

Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, після обробки 96% бюлетенів голоси виборців розподілилися таким чином: Леван Гачечиладзе - 25,3%, Аркадій Патаркацишвілі - 7%, Давид Гамкрелідзе - 4%, Шалва Нателашвілі - 6,4%, Михайло Саакашвілі - 52,2%, Гиоргій Маїсашвілі - 0,8%, Ірина Сарішвілі - 0,2%.

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