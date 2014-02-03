КНДР послабила пропаганду проти Південної Кореї

За словами представника міністерства Кім Мін Соку, на кордоні країн все рідше чути пропагандистські радіоповідомлення, а також тимчасово припинилося розкидання листівок. Раніше Ренхап з посиланням на джерела вже повідомляло про припинення Північною Кореєю поширення листівок з різкою критикою південнокорейського уряду.

"Висловлювання погроз та пропагандистські радіопередачі проти Південної Кореї значно скоротилися останнім часом", - заявив Кім Мін Сок на зустрічі з журналістами в понеділок.

У своїй новорічній промові лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до налагодження відносин з Південною Кореєю. Раніше в понеділок Пхеньян запропонував провести робочі переговори по обговоренню деталей зустрічі сімей, розділених Корейською війною 1950-1953 років, на цьому тижні.