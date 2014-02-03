Прибережні міста на півдні Великобританії постраждали від затоплення - ЗМІ

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ. Там порушена робота підприємств, перервано автомобільне і залізничне сполучення. Як передають британські телеканали, збитків завдано, зокрема, житловим будинкам.

Агентство з охорони навколишнього середовища поширило раніше серію попереджень про загрозу сильних повеней в цьому регіоні королівства. У силі залишаються і десятки інших його рекомендацій.

Повідомлення про випадки мародерства надходять з центральних районів графства Сомерсет (південно-західна Англія), також постраждалих раніше від повеней. Там, як уточнила поліція, орудують злочинці, які розкрадають залишене майно. Так, з ферми одного з сіл пропали понад 2,7 тис. літрів мазуту, а неподалік здійснена крадіжка двох квадроциклів пожежної охорони.