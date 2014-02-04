Кім Чен Ина висунули кандидатом у депутати КНДР

Лідера КНДР Кім Чен Ина висунуто кандидатом у депутати Верховного народного зібрання (парламенту) республіки 13-го скликання. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на інформаційне агентство ЦТАК.

Раніше було оголошено, що вибори до вищого законодавчого органу КНДР призначені на 9 березня.

Читайте такожЛідер КНДР знищив усю родину свого дядька разом з дітьми - агентство

Кандидатура Кім Чен Ина висунута на 111-му виборчому округу в Пхеньяні, де більшість виборців складають військові. На зборах був присутній вищий командний склад Корейської народної армії (КНА) - начальник Головного політичного управління Чхве Рен Хе, начальник Генштабу Лі Ен Гіль, міністр народних збройних сил (міністр оборони) Чан Чон Нам. "Висунення кандидатури Кім Чен Ина відображає одностайне бажання всіх військовослужбовців країни",- підкреслив у своєму виступі Чхве Рен Хе.

Корейські солдати і офіцери відзначили цю подію масовими танцями в Пхеньяні, в їх виконанні прозвучала популярна тут патріотична пісня "Забезпечимо захист Кім Чен Ина ціною свого життя".