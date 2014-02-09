Відомий мандрівник Конюхов пройшов на човні Тихим океаном 3 тисячі миль

Весельний човен "Тургояк" відомого російського мандрівника Федора Конюхова пройшов Тихом океаном 3 тис. миль. В дорозі Конюхов знаходиться вже 48 діб. Він стартував у грудні 2013 року з чилійського порту Конкон, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на московський експедиційний штаб мандрівника.

Пізно увечері 8 лютого капітан Конюхов розповів по супутниковому телефону про те, як проходить експедиція на 9-метровому човні. "Я пересуваюся на колінах, повзаю з каюти на палубу і назад. В повний ріст практично не встаю, ходити тут нікуди - довжина кокпита (поглибленого відкритого приміщення для весляра - прим.) всього 3 метри".

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Капітан Конюхов також розповів, що всю минулу ніч на маршруті йшов сильний дощ, він змив з сонячних батарей "багатошарову шубу з морської солі".

За даними Міжнародного товариства океанських веслярів, що базується в Лондоні і відстежує за допомогою супутникової навігації пересування Федора Конюхова, до австралійського міста Брісбен, куди прямує росіянин, залишилось 5 тисяч 71 миля (9 392 тис. км).