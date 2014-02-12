З Польщі за рік емігрувала рекордна кількість поляків

Про це сьогодні пише польська Gazeta Dziennik Prawna, називаючи цю ситуацію ”еміграційне цунамі”.

”Минулого року розпочалася чергова потужна хвиля еміграції після великого масового від`їзду співвітчизників в 2006-2007 роках. За оцінками професора Кристини Ігліцької, демографа, економіста та ректора Університету Лазарського, в 2013 році з країни могли виїхати навіть півмільйона людей. І це незважаючи на порівняно стабільну економічну ситуацію в державі”, - пише газета.

Видання з посиланням на експерта пояснює таку тенденцію тим, що польські громадяни, котрі виїхали за кордон раніше, тепер починають стягувати до себе свої родини, бо бачать більше можливостей для кращого життя в інших державах ЄС, ніж у Польщі.

Читайте такожКількість українських вчених, які емігрували за кордон, за рік зросла втричіЧастина з тих, хто вирішив емігрувати, пришвидшує виїзд у зв`язку зі зростанням антиемігрантських настроїв у низці багатших держав Євросоюзу, котрі можуть запровадити додаткові обмеження для нових емігрантів.

Ігліцька зазначає, що минулого року близько 200 тисяч поляків виїхало до Німеччини та стільки ж до Великобританії, зауваживши, що серед найбільш популярних серед жителів Польщі країн для еміграції є також Голландія та Норвегія.

”Обирають неприхильне ставлення там, ніж біду тут”, - зауважує газета.

Читайте такожУкраїнці посіли перше місце в світі за кількістю мігрантів до ЄСВидання нагадує, що, за останніми офіційними даними, у 38-мільйонній Польщі немає роботи 2,1 млн громадян, а на кожну вакансію є 70 потенційних претендентів.

DGP також написало, що, якщо оцінки професора правильні, то за межами країни вже може перебувати до 2,7 мільйона поляків.

Як повідомляв УНІАН, улітку 2007 року Польща спростила працевлаштування для громадян країн, що мають безпосередній кордон з нею, для того, аби компенсувати брак робочої сили через масову еміграцію поляків в інші держави Євросоюзу.

Найбільше цим нововведенням скористалися громадяни України, котрі лише за спрощеною системою працевлаштування отримали з того часу до початку 2014 року понад 1 млн заявок на роботу.

За даними оприлюдненого в 2013 році дослідження українського державного комітету статистики та Академії наук, Польща стала другою найпопулярнішою країною серед заробітчан з України після Російської федерації.

За даними Міжнародної організації мігрантів (МОМ), за кордонами 45-мільйонної України працює близько 2,5 млн українців, близько половина з яких в Росії, а друга в державах Європейського Союзу.