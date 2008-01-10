Кабмін про НАТО, вільну торгівлю та Європейську хартію мов

Кабінет міністрів України вважає за доцільне ухвалити рішення про вступ України в НАТО за результатами всеукраїнського референдуму.

Про це йдеться у доопрацьованій Програмі діяльності Кабінету міністрів, оприлюдненій сьогодні на Урядовому порталі.

Крім того, пріоритетними завданнями уряду є завершення процесу набуття членства України в СОТ, започаткування переговорів з ЄС про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також взаємовигідна співпраця з НАТО та набуття повноправного членства в НАТО. Програмою діяльності Кабміну передбачено, що уряд та коаліція беруть на себе відповідальність за продовження закріпленого чинним законодавством України зовнішньополітичного курсу, що включає в себе стратегічні цілі європейської інтеграції та ухвалення рішення про вступ України в НАТО, при збереженні рівноправних та добросусідських відносин з Російською Федерацією та іншими сусідніми країнами, зміцненні лідерських позицій України в Східноєвропейсько-Чорноморському регіоні.

Крім того, уряд та коаліція зобов’язуються забезпечити ратифікацію підписаних Кабінетом міністрів України міжнародних угод, меморандумів та інших міжнародних договірно-правових документів; ухвалення нормативних актів і законів України, необхідних для приєднання України до Плану дій щодо набуття членства (ПДЧ) в НАТО та неухильне виконання цього Плану.

Кабмін також планує завершити виконання комплексу зобов’язань України перед Радою Європи в їх законодавчій частині, включаючи приведення Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» у відповідність з метою і об’єктом Хартії шляхом ухвалення змін і доповнень до нього. Уряд також має на меті виконати Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» в частині ухвалення відповідних урядових законопроектів; прискорити ухвалення Закону України «Про засади зовнішніх зносин», положення якого мають в числі іншого підтвердити як незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, кінцевою метою якого є членство нашої держави у НАТО та ЄС, так і стратегічну важливість розбудови рівноправних і взаємовигідних відносин з Російською Федерацією, Польщею та США.