"КАМАЗ" хоче створити машину для кортежу Путіна

Про це заявив прес-секретар автозаводу.

"КАМАЗ зацікавлений в участі в цьому проекті. Поки макета автомобіля немає", - уточнив він.

Як пише ИТАР-ТАСС, Афанасьєв зазначив, що також невідомо, чи буде автозавод займатися виробництвом комплектуючих або ж здійснювати повний цикл збирання автомобілів. Інфраструктура заводу дозволяє виробляти як автобуси, трактори, комбайни, так і агрегати, теплові мініелектростанції і комплектуючі.

Крім КАМАЗа, основними претендентами на участь у проекті, здатними налагодити випуск автомобілів "ГАЗ" і "Соллерс". Передбачається, що кожен з трьох заводів буде виробляти окремі сегменти машин - мінівен, седан і позашляховик. Раніше основним виробничим майданчиком під проект називали завод "ЗІЛ".

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Проект "Кортеж" передбачає створення президентського лімузина і цілої лінійки автомобілів, в тому числі для осіб, які підлягають державній охороні. Інвестиції в проект складуть 23-24 млрд рублів, з них 11-12 млрд рублів профінансує федеральний бюджет. Згідно з планом, проект може початися в кінці 2017 - початку 2018 року. Розробки повинні завершитися до кінця 2014 року. Виробничі потужності складуть максимум 30 тисяч авто в рік. Остаточне рішення щодо вибору виробничого майданчика буде ухвалено після завершення проектування - у 2015 році.