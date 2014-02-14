Збитки від снігових буревіїв у США оцінили в $15 млрд

Снігові бурі, які тривають в США з грудня, завдали місцевій економіці збитки в розмірі 15 мільярдів доларів, повідомляє Lenta.ru. Про це пише NBC з посиланням на дані компанії IHS.

Як пояснив економіст IHS Кріс Крістофер (Chris Christopher), насправді шкоду для бізнесу набагато більше: падають продажі й продуктивність праці, хуртовини наносять пошкодження будинкам і господарським будівлям. Крістофер зазначив, що частину збитків вдасться компенсувати активною роботою після хуртовин, чому сприятиме зростання попиту з боку населення.

Як приклад негативного впливу погоди на бізнес наводяться дані щодо автомобільного ринку: у січні продажі машин скоротилися на 2,1 відсотка до 1,7 мільярда доларів.

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13 лютого через погодні умови в США було скасовано близько 6,5 тисячі рейсів. В цей день снігова буря, що йде з південної частини країни, досягла північного сходу США. За даними американської метеорологічної служби, буря є найбільшою більш ніж за 100 років.

В результаті стихійного лиха в США загинули 17 осіб. Зокрема, кілька людей загинули в ДТП. 14 лютого в Нью-Йорку снігоприбиральна машина задавила вагітну жінку; її дитину вдалося врятувати.

В окремих населених пунктах на атлантичному узбережжі від Джорджії до штату Нью-Йорк влада ввела надзвичайний стан. У мільйонів школярів скасовані заняття. В деяких регіонах, як, наприклад, у Філадельфії, буря призвела до відключення електрики.

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