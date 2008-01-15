Тбілісі пояснить Москві, що вступ до НАТО нічому не зашкодить

Вступ Грузії до НАТО не може ускладнити грузино-російські відносини.

Про це сьогодні заявив журналістам глава МЗС Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ, передає агентство "Новости-Грузия".

"Вступ Грузії до НАТО не може ускладнити грузино-російські відносини... Зміст НАТО й наша інтеграція в цю організацію не може зашкодити інтересам Росії в цілому. Це питання діалогу між нами. Ми постараємося пояснити Росії, що це не може зашкодити нашим міждержавним відносинам", - сказав Г.БЕЖУАШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, у Грузії 5 січня паралельно з достроковими президентськими виборами відбувся референдум, у ході якого виборці відповіли на запитання, чи повинна Грузія вступати в НАТО. За підсумками плебісциту, 72,5% виборців віддали голоси за вступ країни до Альянсу.