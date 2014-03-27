Пєсков пояснив відключення «Дождя» економічними причинами

Про це він заявив увечері 26 березня в ефірі «Дождя», пише Лента.ру.

При цьому Пєсков зазначив, що у деяких операторів можуть бути проблеми з пропускною здатністю», а в інших - економічні міркування». «Якщо ви стверджуєте, що ви звертаєтеся до оператора, а він за гроші вас не хоче до себе пустити, - це погано», - заявив він, додавши, що «навряд чи зможе зрозуміти» такого оператора. У той же час Пєсков підкреслив, що телеканал як і раніше працює «в ряді регіонів у ряді кабельних мереж», і побажав йому успіхів.

Дмитро Пєсков виступав в ефірі «Дождя» в рамках тижневого марафону зі збору коштів на підтримку телеканалу «Дні незалежності».

«Дождь» проводить марафон з 24 по 30 березня в ефірі телеканалу обговорюється ситуація зі свободою слова і незалежність ЗМІ в Росії, проходять концерти. На час марафону телеканал відкрив доступ до прямого ефіру, який зазвичай надається тільки платним передплатникам.