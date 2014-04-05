У Брюсселі протести проти економії переросли в сутички з поліцією: 27 постраждалих
Близько 40 тис. людей вийшли на вулиці Брюсселя в рамках першої в цьому році демонстрації профспілок, протестуючи проти заходів жорсткої економії, які діють в ЄС.
Замість економії маніфестанти пропонують виділяти по 2% європейського ВВП протягом десяти років на стимулювання інвестицій у приватному секторі економіки, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Учасники акції також закликають голосувати за кандидатів, "які змінять стиль управління в Європі" на майбутніх виборах в Європарламент, які відбудуться 22-25 травня.
Проведення маніфестації призвело до скасування деяких маршрутів громадського транспорту в центрі міста.
Демонстрація профспілок вилилася в сутички з поліцією.
Учасники акції протесту почали кидати в поліцейських апельсини, різне сміття і каміння. Правоохоронці негайно відповіли сльозогінним газом та водометами.
В результаті сутичок постраждало 27 осіб. За даними медиків, вісім чоловік були госпіталізовані, проте їх життя знаходиться поза небезпекою, ще 16 протестуючих допомога була надана на місці.
У поліції заявили, що "в результаті сутичок троє співробітників правоохоронних органів отримали поранення".