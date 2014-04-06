Голлівудський актор Девід Духовни заявив, що усвідомив себе українцем

Про це зірка телесеріалу “Секретні матеріали” написав у своєму Twitter, повідомляє VIDIA.

“Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз збагнув, що насправді я українець. Ніколи не пізно змінитись”, – написав Девід Духовни.

Як відомо, Девід Духовни народився 7 серпня 1960 року в Нью-Йорку. Популярність актор здобув, знявшись у телесеріалі «Секретні матеріали» (1993—2002).

Його мати Маргарет працювала адміністратором школи і вчителем. Батько - Амрам - письменник і публіцист, нащадок емігрантів з України, які виїхали в США із Києва, остерігаючись сталінських репресій.