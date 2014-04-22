РФ заборонила в'їзд більш як 600 тисяч іноземців, хоча країні потрібні двірники – Медведєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав під час виступу в Держдумі.

«Станом на поточний квітень в нашій країні територіальні органи ФМС ухвалили рішення про те, що 600 тис. чоловік іноземних громадян не одержали права на в'їзд в нашу країну. Це дуже значна цифра, і постійно про це говорять наші партнери з інших країн, орієнтуючись на те, що ці рішення все ж таки будуть переглянуті», - сказав Медведєв.

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За його словами, органи влади РФ виявили майже 800 тис. адміністративних порушень у галузі міграції, що говорить про те, що держава міграційні потоки бере під жорсткий контроль.

Він повідомив, що багато міграційних процесів викликають у росіян побоювання, але з іншого боку Росія зацікавлена, щоб до країни приїздили не тільки кваліфіковані фахівці, а й двірники.

«Двірниками у нас ніхто не хоче працювати, як і в багатьох інших країнах. У нас рівень добробуту підвищився, і тому некваліфікованою працею займатися не хочуть. Іноземні громадяни, які приїжджають, щоб трудитися на некваліфікованих місцях, вони нам потрібні, але вони мають бути пристосовані до життя в Росії, говорити по-російськи, відповідати нашим традиціям і не нав'язувати свої звички місцевим жителям. Це завдання ФМС, держструктур», - сказав Медведєв і зазначив, що вдосконалення міграційного законодавства буде продовжено.

Як повідомляв УНІАН, станом на 31 січня Федеральна міграційна служба (ФМС) РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тис. громадян України за порушення російського законодавства. Підставою для такого вирішення є неодноразове здійснення адміністративних правопорушень, перевищення термінів перебування на території Росії.

На території РФ перебуває більш як 11 млн. мігрантів, більшість з яких прибули з країн СНД. Зокрема, в Росії перебуває близько 1,5 млн. громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися. У ФМС Росії раніше заявляли, що, виходячи з цих даних, більш як мільйон громадян України працюють без оформлення відповідних документів.

З 1 січня 2014 року громадяни України та інших країн, які можуть відвідувати Росію без віз, мають право перебувати на її території не більш як 90 діб упродовж півроку, якщо додатково не продовжать термін свого перебування.