Експерт: НАТО і Росія вестимуть спільні миротворчі операції

Росія і НАТО, можливо, братимуть участь у спільних миротворчих операціях, вважає директор департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ Сергій Рябков. "Зараз ми з НАТО ніде разом не беремо участь, окрім контртерористичної операції військово-морських сил Альянсу і ВМФ Росії в східному Середземномор`ї", - сказав дипломат на "круглому столі" на тему "Росія і НАТО: нинішній стан відносин і перспективи співпраці", що відбувся в РІА Новини.

"Але в майбутньому не можна виключати, що будуть приклади спільної миротворчості, і треба до цього готуватися. Військові наші повністю поділяють цю думку", - продовжив він.

Нині в рамках антитерористичної операції російські військові кораблі разом з натівськими патрулюють Середземне море. Крім того, Росія і НАТО обмінюються розвідувальною інформацією, даними про рух у повітряному просторі один одного, працюють у галузі протиракетної оборони, співробітничають у програмі боротьби проти поширення наркотиків з Афганістану.

За словами Рябкова, сьогодні без НАТО неможливе "вирішення великих проблем глобальної безпеки з погляду боротьби з новими ризиками і викликами", а також "деяких серйозних регіональних проблем", зокрема проблеми європейської безпеки.

З цього погляду, за словами російського дипломата, НАТО - природний, логічний і дуже важливий партнер для РФ.