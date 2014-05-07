Навіть "вантаж 200" з України не змусить росіян вийти на вулицю - Шендерович

Про це він розповів в інтерв'ю ZN.UA.

За словами письменника, Володимир Путін сьогодні "почуває себе набагато краще, ніж два роки тому, коли він ховався під плінтус від розлюченого народу".

На питання чи здатні росіяни вийти на вулицю, якщо раптом в Росію з України конвеєром піде "вантаж 200", Шендерович відповів: "На жаль, я не знаю, скільки потрібно "двохсотих", щоб народ вийшов на вулиці. У нас був Беслан, який народ пережив, не приходячи до тями. У нас був Норд-Ост, у нас були сотні і тисячі трупів. Згадайте, що тисячі трупів були і в Афганістані, але до появи Горбачова цієї теми взагалі не було".

"Так, труни приходили. Десь на могилах вили матері. Але щоб народ вийшов на вулиці, адже такого не було. І я не дуже вірю в те, що це може якось на них вплинути... Через голову не виходить... Спочатку через шлунок, а потім через дупу. На жаль. Я думаю, що для того щоб в Росії щось пішло в протилежну сторону - до ліберальних цінностей, прав людини - ми, на жаль, маємо дійти до якоїсь нижньої точки, до якої ще не дійшли", - сказав він.

Крім того, Шендерович відзначив, що проводиться в Росії "сильна пропаганда".

"Ефективність російської пропаганди просто жахлива. Ми цього недооцінювали. Мені здавалося, що жодна нормальна людина не зможе в таке повірити. Але це працює. П'ятнадцять років цієї клізми в голову дають своє. Нормальні, порядні, інтелігентні, добрі люди цим теж просочуються... Це дуже дієва мова. І перспективи російські дуже драматичні... Не українські, а саме російські...", - вважає письменник.