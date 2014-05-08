Перед 9 травня Росія провела симуляцію ядерного удару

Про це повідомляє Російський телеканал Звезда.

"Вказівки з підготовки цих заходів були заплановані ще в листопаді минулого року. Цілі цих занять були сформульовані ще в листопаді минулого року. Сьогодні в ході запланованих заходів будуть задіяні всі види і роди Збройних Сил РФ на всій території країни, включаючи сили ядерного стримування", - сказав президент, відкриваючи тренування.

"До тренування залучаються сили і засоби всіх військових округів, Ракетних військ стратегічного призначення, військ Повітряно-космічної оборони та командування Дальньою авіацією", - сказав міністр оборони Сергій Шойгу.

В рамках навчань з космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь", яка успішно вразила ціль на Камчатці. Два пуски ракет провели підводні човни Північного і Тихоокеанського флотів, телеканал також називає їх успішними.

Крім того, ракетні підводні крейсери стратегічного призначення РФ "Тула" і ТФ "Подольськ" запустили з підводного положення ракети з акваторій Баренцева та Охотського морів.

"За даними телеметрії і постів спостереження, головні частини ракет прибули в призначений час на полігони Чижа на півночі Росії і Кура на північному сході Росії", - цитує РИА Новости представника Міноборони РФ.

Також стратегічний бомбардувальник Ту-95МС здійснив револьверний пуск шести крилатих ракет по наземних цілях, які імітували об'єкти військової інфраструктури супротивника.

Повідомляється, що Путін "дав позитивну оцінку рівню підготовки російських Збройних сил".

"Ми всі мали можливість переконатися у високій готовності та злагодженості дій угруповання стратегічних наступальних і оборонних сил країни", - сказав президент Росії на зустрічі з главами Вірменії, Білорусії, Киргизії і Таджикистану, які теж відвідали це тренування.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко висловив захоплення цими начаннями, сказавши Путіну, що "таке тренування Збройні сили не могли собі дозволити навіть у часи Радянського Союзу".

"Вона дуже показова, свідчення того, що Росії є чим захищатися, є чим завдати удару тим, хто хоче тут погріти руки, на російській території і вирішити свої питання", - цитує російський телеканал Лукашенка.