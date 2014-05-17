Зливи призвели до найсильнішої за 120 років повені в Сербії та Боснії
За оцінками синоптиків, за три дні в регіоні випала тримісячна норма опадів.
Проливні дощі на Балканах стали причиною найсильнішої за 120 років метеоспостережень повені в регіоні. За даними влади, у Сербії та Боснії жертвами стихії стали вже не менше 20 людей. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.
За оцінками синоптиків, за три дні в регіоні випала тримісячна норма опадів. З міста Бієліна на сході Боснії після розливу річки Сави евакуйовано близько 10 тисяч жителів. У деяких населених пунктах вода піднялася до другого поверху приватних будинків, людей там довелося знімати з дахів підтоплених будівель за допомогою вертольота.
Читайте такожУ Сербії запроваджено надзвичайний стан через масштабні повені - МЗС
Загальне число жителів регіону, яким через повінь довелося залишити свої будинки, може сягати 15 тисяч. У Боснії вже підтверджена загибель 12 людей, у Сербії - ще восьми.
Фотогалерея "Проливні дощі підтопили Сербію"