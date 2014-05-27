У Росії через два роки висунули обвинувачення учаснику антипутінської акції

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ триває розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами організації, участі та закликів до масових безладів і застосування насильства стосовно представників влади 6 травня 2012 року в районі Болотної площі міста Москви, а також за фактом приготування до організації масових безладів на території Російської Федерації. Під час розслідування кримінальної справи був виявлений ще один активний учасник масових безладів Дмитро Ішевський, 1983 року народження, який застосував насильство стосовно представника влади, що підтверджується відеозаписами, які є у слідства», - говориться в повідомленні.

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Наголошується, що сьогодні слідчими спільно з оперативними співробітниками Центру «Е» МВС Росії по місту Москві проведено обшук в помешканні Ішевського, під якого вилучено одяг, в якому він перебував на Болотній площі 6 травня 2012 року, та інші предмети, що мають значення для кримінальної справи. Після цього Ішевський був доставлений до Слідчого комітету, де за участю адвоката він був пізнаний очевидцем як особа, яка застосовувала насильство до співробітників поліції 6 травня на Болотній площі.

В даний час Ішевський затриманий як підозрюваний на 48 годин. Під час допиту від дачі свідчень він відмовився. Йому пред'явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.212 КК РФ і ч.1 ст.318 КК РФ (участь в масових безладах і застосування насильства стосовно представника влади). Після скоєння злочину Ішевський через деякий час залишив межі Російської Федерації з метою уникнути можливої кримінальної відповідальності. Проте, його особа і місцезнаходження були встановлені в результаті комплексу слідчо-оперативних заходів, у зв'язку з чим найближчим часом слідчий має намір звернутися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно слідчими Слідчого комітету сьогодні в рамках даної кримінальної справи проведено обшуки в місті Курську у лідерів Курського осередку руху «Лівий фронт» Романа Шалімова, 1989 року народження, і Бориса Кислякова, 1993 року народження, після чого вони були допитані як свідки. Під час допиту одержано докази, що підтверджують організацію Сергієм Удальцовим і Леонідом Развозжаєвим зустрічей з жителями різних міст Російської Федерації, що проводяться за вказівкою обвинуваченого в організації масових безладів 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві та приготуванні до організації масових безладів на території різних суб'єктів Російської Федерації Гіві Таргамадзе, який перебуває в розшуку. Свідченнями допитаних осіб підтверджується, що основним завданням цих зустрічей було залучення якомога більшої кількості людей до участі в опозиційних акціях восени 2012 року, під час яких планувалося організувати масові безлади.

«Слідство має намір встановити і притягнути до відповідальності всіх без винятку організаторів, учасників масових безладів і осіб, які застосовували насильство стосовно представників влади 6 травня на Болотній площі Москви, у зв'язку з чим в даний час триває проведення комплексу слідчо-оперативних заходів. Слідчий комітет знову інформує про те, що у разі, якщо особи, які брали участь в масових безладах на Болотній площі 6 травня, самі з'являться в СК Росії та повідомлять про свої протиправні дії, слідство не обиратиме стосовно них запобіжний захід, пов'язаний з триманням під варту», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу про підготовку до організації масових безладів було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, що вийшов на телеканалі НТВ, стверджували, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі були продемонстровані кадри, де Удальцов і його соратники нібито розмовляють з на той час головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. Як стверджували автори фільму, останній має досвід підготовки «кольорових революцій» в Грузії, Україні та масових безладів в Білорусі.

Багатотисячні Марші мільйонів відбувалися в Москві 6 травня, 12 червня і 15 вересня 2012 року.

6 травня минулого року, напередодні інавгурації президента РФ Путіна, акція в Москві закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 чоловік.