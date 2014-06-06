У Нормандії відзначають річницю висадки союзників

У Нормандії починаються урочистості, присвячені 70-річчю висадки військ союзників 6 червня 1944 року. Операція "Оверлорд" стала тоді найбільшим боєм Другої світової війни у цій частині Європи, ознаменувавши відкриття Західного фронту, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Старт урочистостям дасть президент Франції Франсуа Олланд. У меморіалі Музею світу, розташованому в місті Кані, він в ході національної церемонії покладе вінки в пам'ять про загиблих бійців Руху Опору, а також про жертви серед цивільного населення в боях у Нормандії та Бретані.

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Міжнародна частина урочистостей розпочнеться на урочистому прийомі, влаштованому президентом Франції Франсуа Олландом в маєтку Шато де Бенувіль, розташованому в 7 км від узбережжя. У цьому районі під час висадки проходили інтенсивні бої англійського і французького десанту з німецькими військами.

Крім коронованих осіб глав держав і урядів запрошення на прийом від президента Франції отримали також ветерани - по одному від кожної держави.

Основна міжнародна церемонія, яка транслюватиметься у світі для сотень мільйонів телеглядачів, відбудеться на узбережжі поблизу міста Уістреам. Тут 6 червня, під час операції "Оверлорд" знаходилася призначена для загонів британців зона висадки "Сорд" ("Меч").

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У церемонії візьмуть участь лідери 19 держав - учасників війни. Дуайєном (дуаєн - протокольний глава дипломатичного корпусу) є королева Великобританії Єлизавета II, яка прибула до Франції з державним візитом вперше за багато років. Але головними гостями стануть ветерани - їх збереться близько тисячі. Організаторами прийняті особливі заходи піклування про колишніх воїнів - вік більшості з них перевищує 90 років, є й ті, кому вже виповнилося 100 років.