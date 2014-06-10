Росія почала масштабні військові навчання в Європі

У Калінінградській області під керівництвом командувача військами Західного військового округу почалися навчання Балтійського флоту, ПДВ і ВПС Росії. Про це повідомили ІТАР-ТАСС у вівторок в прес-службі Міноборони РФ.

"Навчання відбуваються одночасно з міжнародними навчаннями Saber Strike-2014 і BALTOPS-2014, які стартували в Європі ", - підкреслили в міністерстві.

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"Кількість залучених до навчань в Калінінградській області сил і засобів Міноборони Росії можна порівняти з кількістю особового складу, озброєння і військової техніки, задіяних у прикордонних навчаннях, що проводяться країнами НАТО", - зазначили у відомстві.

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Як відзначили в міністерстві, кораблі Балтійського флоту на навчаннях займуться охороною держкордону РФ, захисту морських комунікацій, а також виконають пошук і знищення підводних човнів і надводних кораблів умовного противника.

Дії ПДВ і морської піхоти з повітря підтримають винищувачі-бомбардувальники Су-34 і вертольоти Мі-24 1-го командування ВПС і ППО, які перебазують до Калінінградської області з центру Росії. "Бомбардувальники Дальньої авіації Ту-22М3 виконають серію тренувальних польотів над акваторією Балтійського моря з відпрацюванням питань повітряного патрулювання", - додали в міністерстві.