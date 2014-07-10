Країни Балтії збільшують військові витрати, побоюючись стати наступною жертвою Росії

Про це повідомляє Новое время.

"Поступово всі країни Балтії одягаються в мілітарі", - пише журналістка Наталія Мечетна.

Читайте такожУ литовський порт Клайпеда прибув міноносець ВМФ СШАУ балтійських країн є причини боятися. Раніше східний сусід вже не раз демонстрував силу щодо країн Прибалтики. Наприклад, під час конфлікту Естонії з Росією в 2007 році після перенесення пам'ятника радянському воїну-визволителю Таллінна, країну охопили провокані РФ заворушення.

Також всі три країни - Латвія, Литва та Естонія входять в першу п'ятірку країн, які ненавидять росіяни, розташувавшись один за одним одразу після США і України.

У Литві вважають, що цілком можуть стати наступною жертвою Росії після України. Тому там зараз чоловіки масово проходять військову підготовку як добровольці.

Литва збільшує військові витрати, і всі три країни Балтії активно співпрацюють з НАТО, проводячи спільні навчання і збільшуючи присутність збройних сил альянсу на своїй території.